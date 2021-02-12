O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

Koronavirüsü de tahmin etmişti

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsonlar,, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

Rusya'nın aşı olanlara dondurma ikramını öngörmüş gibi

Küresel olayları tahmin etmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun "The Computer Wore Menace Shoes" adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti. Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

Rusya koronavirüs aşısı yaptıranlara dağıttığı dondurmayla gündemi uzun süre meşgul etti

İki sahne arasında müthiş benzerlik

Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlara dondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı salladı

"Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti" diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?" diye yazdı.

Bölüm kötü ama tahmin oldukça yerinde

Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "The Computer Wore Menace Shoes" adını taşıyan bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngörüde bulunduğuna dikkat çekerken "Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulundu" ifadelerini kullandı.