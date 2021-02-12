  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü
Dünya

O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü

ABD'de yayınlanan ve dünyadaki bazı gelişmeleri çok önceden tahmin etmesiyle nam salan The Simpsons çizgi dizisinin koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni tahminiyle dünya tam anlamıyla hayrete düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:17:00 -
O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

Koronavirüsü de tahmin etmişti

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsonlar,, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

Rusya'nın aşı olanlara dondurma ikramını öngörmüş gibi

Küresel olayları tahmin etmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun "The Computer Wore Menace Shoes" adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti. Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

Rusya koronavirüs aşısı yaptıranlara dağıttığı dondurmayla gündemi uzun süre meşgul etti

İki sahne arasında müthiş benzerlik

Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlara dondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı salladı

"Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti" diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?" diye yazdı.

Bölüm kötü ama tahmin oldukça yerinde

Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "The Computer Wore Menace Shoes" adını taşıyan bölümün kötü olmasına rağmen başarılı bir öngörüde bulunduğuna dikkat çekerken "Şimdiye kadarki en kötü bölümlerden biri doğru bir tahminde bulundu" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Tahmin değil bunlar. Daha önce planlanan bir durum.
  • Yanıtla
Liyakat timsali DEVA'lı Rektör: Hem üniversitenin Rektörü hem de 7 bölümün Dekan Vekiliydi!
Gündem

Liyakat timsali DEVA'lı Rektör: Hem üniversitenin Rektörü hem de 7 bölümün Dekan Vekiliydi!

Bir dönemin tartışmalı isimlerinden eski Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi oldu..
İçişleri'nden yeni 'seyahat' genelgesi
Gündem

İçişleri'nden yeni 'seyahat' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge ile öğretmen ve eğitim personelinin 's..
25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı
Gündem

25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı

Samsun'da 25 gün önce koronavirüs aşısı olan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, koronavrirüse yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay