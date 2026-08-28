Hamas liderlerinden Dr. Gazi Hamad’dan akit tv’ye özel açıklamalar! ‘Kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorundayız’

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Hamas Siyasi Büro Heyeti Üyesi ve liderlerinden Dr. Gazi Hamad, Akit TV muhabiri Serkan Okur’un sorularını cevapladı. Gazze’de yaşanan soykırım ve ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamad, Hamas’ın mevcut şartlarda kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirterek, temel hedeflerinin soykırımı durdurmak olduğunu söyledi.

Hamas’ın süreç boyunca ideal şartlarda hareket etme imkânı bulamadığını belirten Hamad, mevcut durumda iyi ve kötü arasında değil, kötü ile daha kötü arasında tercih yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Temel hedeflerinin Gazze’deki soykırımı durdurmak olduğunu vurgulayan Hamad, bu amaç doğrultusunda bazı zorunlu kararlar aldıklarını ifade etti. Hamad, “İyi ya da iyi olmayan seçenekler arasında seçim yapmıyoruz. Kötü ve daha kötü olan seçenekler arasında bir seçim yapmak zorundayız. Kötülerin en iyisini seçerek ilk ve en temel hedefimiz olan İsrail soykırımını durdurmaya çalışıyoruz” dedi.

“CİDDİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK”

Gazze’de yaşanan saldırıların ve vahşetin devam ettiğini belirten Hamad, buna rağmen ateşkes ve müzakereler yoluyla saldırıların etkisini azaltma konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Özellikle öldürme oranları ve saldırıların şiddeti açısından sürecin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Hamad, bütün olumsuzluklara rağmen hedeflerinin önemli bir kısmını hayata geçirdiklerini belirtti. Hamad, Hamas’ın savaş meydanında eşi benzeri görülmemiş bir direniş ruhuyla mücadele ettiğini ve bu süreçte sayısız fedakârlık gösterdiğini dile getirdi.

“ARAP VE İSLAM DÜNYASINDAN BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ GÖREMEDİK”

Filistin halkının büyük bir fedakârlık ortaya koyduğunu belirten Hamad, Gazze’de yaşanan soykırım karşısında Arap ve İslam dünyasından bekledikleri desteği göremediklerini söyledi. Hamad, Filistin halkının adeta soykırım makinesinin insafına bırakıldığını ifade ederek, bu süreçte İslam ve Arap dünyasının daha güçlü bir dayanışma sergilemesini beklediklerini dile getirdi. Siyonist devlet İsrail ile ateşkes anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hamad, anlaşmanın maddelerine sadık kalınması ve herhangi bir değişiklik yapılmadan kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı. ABD tarafıyla bu konuda mutabakata varıldığını belirten Hamad, Hamas’ın anlaşmanın devam etmesi için elinden geleni yaptığını ifade etti. Buna karşın İsrail’in tutumunun ateşkesi ve bölgenin istikrarını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Hamad, işgal devletinin politikalarının bölgedeki gerilimi daha da artırdığını söyledi. Hamas’ın kimliğinden ve Filistin halkının haklarından vazgeçmediğini vurgulayan Hamad, Gazze’nin korunması ve soykırımın durdurulması için ciddi bir esneklik gösterdiklerini ifade etti. Hamad, bazı konularda taviz olarak değerlendirilebilecek adımlar attıklarını belirterek, seçimleri kazanmalarına rağmen yönetimden vazgeçtiklerini ve birtakım şartlar altında farklı yönetim modellerini kabul ettiklerini söyledi. İçinde bulundukları şartların istisnai olduğunu belirten Hamad, bu durumun kendilerine zorla bazı tercihler dayattığını ancak temel hedeflerinden vazgeçmediklerini kaydetti.

“MEKKE İTTİFAKI İHTİYACIMIZ OLAN BİRLİKTİR”

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakına ilişkin de değerlendirmede bulunan Hamad, söz konusu oluşumu stratejik bir adım olarak nitelendirdi. İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Hamad, Hamas olarak bu tür bölgesel iş birliklerinde yer almak istediklerini belirtti. Hamad, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu birlik ve dayanışma açısından önemli olduğunu ifade ederek, Hamas’ın da bu birliktelikte yer almak istediğini dile getirdi.

“ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Hamad, Filistin halkının haklarının korunması, işgalin sona erdirilmesi ve özgürlük mücadelesinin devam etmesi için var olan tüm güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. “Biz istisnai bir süreç içindeyiz. Şartlar bunu zorladı ve dayattı. Ancak hedefimiz hâlâ aynı ve haklarımızın arkasındayız” diyen Hamad, halk ve özgürlük mücadelelerinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Hamas lideri, Filistin halkının mevcut şartlarda karşı karşıya kaldığı seçenekleri değerlendirirken temel hedeflerinden sapmadan hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bütün Filistinlilerin böyle bir tutumu olmalı” ifadelerini kullandı.