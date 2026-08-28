Siyonist işgalcinin desteğiyle canlarını kurtardılar! Gazze'de işbirlikçi hainlere operasyon

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Gazze'deki direniş güvenliğine bağlı Râdâ gücü, 24 Ağustos'ta Şucaiyye Mahallesi'nde, Meşteha Caddesi yakınlarında işgalcilerle işbirliği yaptığı belirtilen bir gruba yönelik pusu kurdu.

Operasyonda işbirlikçilerden bazı kişiler yaralandı ancak hemen İşgalci İsrail güçleri devreye girerek hainlere kalkan oldu. İşgalciler, topçu ateşi ve hava saldırıları ile grubun geri çekilmesine destek verdi.

İŞBİRLİKÇİLERİN HEPSİ DAĞITILACAK

Râdâ gücü, söz konusu grubun "sarı hat" olarak bilinen bölgenin gerisindeki, "işbirlikçi Rami Hales'in kampı" olarak nitelenen alana çekildiğini açıkladı.

Açıklamanın devamında Gazze Şeridi'ndeki işbirlikçi gruplara yönelik operasyonların süreceği ve bu yapıların dağıtılacağının altı çizildi.