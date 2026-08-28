Alihan Kuriş örgütünü görmezden geldi! Kocabıyık’tan Süleymancılar provokasyonu

Geçtiğimiz yıl “Cumhurbaşkanına hakaretten” 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası alan eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık fitne peşinde koşmaya devam ediyor.

X hesabından Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik operasyonu Süleymancılar Cemaati’ne karşı yapılmış gibi diline dolayan Kocabıyık, “Cenazemiz olur, Süleymancı dediğimiz insanlar koşar gelir, cenazemizi yıkarlar. Vefat etmiş sevdiklerimize Mevlit okuturuz, Süleymancılar gelirler, Kuran ve mevlit okurlar. Bu insanlardan hiç bir kötülük görmedik. Bu insanlar devlete hiç sadakatsizlik yapmadılar. Bu insanlar devleti ele geçirme yamyamlığı yapmadılar. AKP’ye oy vermiyorlar diye imha edilmeye çalışılıyor. Birileri çok tehlikeli işler yapıyor” şeklinde dezenformasyona imza attı.

“CUMHURBAŞKANI’NA HAKARETTEN” CEZA ALMIŞTI

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet gazetesine verdiği son söyleşide yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri ve sosyal medya platformu X'te yer alan bazı paylaşımları gerekçesiyle İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı davanın 16 Aralık 2025’te görülen duruşmasında; “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası aldı. Sincan Kapalı Cezaevi’nde 72 gün tutuklu kalan Hüseyin Kocabıyık, yattığı süre hesaba katılarak tahliye edildi.