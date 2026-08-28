İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var
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İzmir’in Menderes ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da şarampole devrilirken, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otobüs ile otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otobüs ve otomobil yol kenarındaki şarampole devrildi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin araçlarda yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otobüs sürücüsüne ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ARAÇLAR VİNÇLE ÇIKARILIYOR
Şarampole devrilen otobüs ve otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için vinç desteğiyle çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla başlattığı inceleme sürüyor.