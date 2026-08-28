Ses getirecek hamle olacak mı? Galatasaray çok isteyerek almıştı: 1 Temmuz 2025'ten beri kulüpsüz
Galatasaray'da gelmeyen transferler taraftarın sabrını iyiden iyiye taşırırken, yönetimin önüne büyük bir fırsat transferi şansı doğdu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da gelmeyen transferler taraftarın sabrını iyiden iyiye taşırırken, yönetimin önüne büyük bir fırsat transferi şansı doğdu...
Galatasaray, 2022 yazında AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö transferini yapmıştı. Norveçli orta saha, en çok istenen isimlerden biriydi. Bugün gelinen noktada 1 yılı aşkın süredir boşta bulunuyor!
Cim-Bom'un 2022 yazındaki hamlelerinden biri Fredrik Midtsjö'ydü... Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Norveçli orta saha bazı kritik gollere imza attı. Ancak genel anlamdaki performansı kesinlikle beklentileri karşılamadı.
2023'ün Eylül ayında ise Pendikspor'a satıldı. 2024'te bedelsiz olarak Eyüpspor'un yolunu tuttu. 1 Temmuz 2025'te boşa çıktı. Ve o tarihten beri de boşta bulunuyor. 33 yaşındaki merkez orta sahanın kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise belirsiz...
Bugün itibarıyla yeni bir kulübe imza atması beklenmiyor. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları ise Fredrik Midtsjö üzerinden yönetime yükleniyor. Sarı-Kırmızılı renklere gönül veren birçok insan, "İşte fırsat transferi! Fredrik Midtsjö'yü geri getirin. Bonservis bedeli de yok" şeklinde yorumlar yapıyor.
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