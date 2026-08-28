Ses getirecek hamle olacak mı? Galatasaray çok isteyerek almıştı: 1 Temmuz 2025'ten beri kulüpsüz

2023'ün Eylül ayında ise Pendikspor'a satıldı. 2024'te bedelsiz olarak Eyüpspor'un yolunu tuttu. 1 Temmuz 2025'te boşa çıktı. Ve o tarihten beri de boşta bulunuyor. 33 yaşındaki merkez orta sahanın kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise belirsiz...