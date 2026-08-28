İran’dan ABD’ye diplomasi mesajı: Tek şartla yeniden başlayabilir!

İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken Tahran yönetiminden diplomatik sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

“DİPLOMASİYİ RAYINA OTURTMAK İMKANSIZ DEĞİL”

Katarlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği temasları “yaratıcı görüşmeler” olarak nitelendiren Erakçi, diplomasi kanalının yeniden işler hale gelebileceğinin mesajını verdi.

Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Diplomasiyi rayına oturtmak imkansız değil. Bu, ABD’nin tek bir basit gerçeği anlamasına bağlı: Baskı işe yaramaz.”

ABD’YE 4 MADDELİK MESAJ

Washington yönetiminin İran’a yönelik yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini belirten Erakçi, ABD’den güven inşa etmesini, saygılı bir dil kullanmasını, İran’ın haklarını tanımasını ve verdiği taahhütleri yerine getirmesini istedi.

Erakçi, “ABD güven inşa etmeli, saygılı bir dille konuşmalı, haklarımızı tanımalı ve taahhütlerini yerine getirmelidir” dedi.

MASADA HÜRMÜZ BOĞAZI DA VARDI

Katar Dışişleri Bakanlığı da Al Sani-Erakçi görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Görüşmede bölgesel gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların yanı sıra stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

KATAR’DAN TAHRAN’DA KRİTİK TEMASLAR

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, İran temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de bir araya geldi.

Tahran’dan gelen son açıklama, İran’ın ABD’nin baskı politikasından vazgeçmesi halinde diplomasi masasının yeniden kurulmasına kapıyı açık tuttuğunu ortaya koydu.