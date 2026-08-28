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Spor Galatasaray taraftarının sabrı taştı! Başkan Özbek’e transfer tepkisi
Spor

Galatasaray taraftarının sabrı taştı! Başkan Özbek’e transfer tepkisi

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Galatasaray taraftarının sabrı taştı! Başkan Özbek’e transfer tepkisi

Transfer döneminin sonuna gelinmesine rağmen beklenen transferlerin gerçekleşmemesi Galatasaray'da taraftarların sabrını taşırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan Başkan Dursun Özbek'i hedef alan #DefolGitDursunÖzbek etiketiyle transfer politikasına tepki gösterdi.

Son 4 sezondur şampiyon olan Galatasaray'da bu sezon gelmeyen transferler taraftarın sabrını taşırdı.

#DefolGitDursunÖzbek etiketi

Galatasaray'ın transfer dönemini oldukça sakin geçirmesi ve kadroya beklenen takviyelerin henüz yapılmaması taraftarların tepkisine neden oldu.

 

Özellikle transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin odağına yönetim ve Dursun Özbek yerleşti.

Taraftarlar, transfer çalışmalarına yönelik tepkilerini #DefolGitDursunÖzbek etiketiyle dile getirdi. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin kalan bölümünde yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

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