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Gündem İstanbul'da 'satanist' konseri düzenleyecekler! İptal edilsin çağrısı
Gündem

İstanbul'da 'satanist' konseri düzenleyecekler! İptal edilsin çağrısı

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İstanbul'da 'satanist' konseri düzenleyecekler! İptal edilsin çağrısı

Gazeteciler Özlem Doğan ve Yusuf Kaplan, 12 Eylül’de İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Anyma konserinin iptal edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gazeteciler Özlem Doğan ve Yusuf Kaplan, 12 Eylül’de İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Anyma konserinin iptal edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gazeteci Özlem Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konserin “ritüel ayin” niteliği taşıdığını belirtti.

Anyma ve Aeden’in performanslarına ilişkin yerli ve yabancı yorumların incelenmesini isteyen Doğan, organizasyonun İstanbul’da düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

 

Gazeteci Yusuf Kaplan da etkinliği “satanist ve sapkın bir konser” olarak nitelendirerek iptal çağrısı yaptı. Konserin düzenlenmesinin İstanbul’un tarihi ve manevi kimliğine ağır bir saldırı olacağını söyleyen Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Valiliğini müdahaleye davet etti.

Sosyal medya kullanıcıları da konserin iptal edilmesi talebine destek vererek yöneticilere çağrıda buulndu

Anyma’nın “ÆDEN” adı verilen görsel-işitsel gösterilerinde kullandığı ürkütücü animasyonlar, daha önce yurt dışında da farklı yorumlara neden olmuştu. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar gösterileri “şeytani”, “demonik” ve “ritüeli andıran” performanslar olarak nitelendiriyor.

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Yorumlar

Adem

Nereye gidiyor bu seküler,laik ortamda yetisen,hayati müzik,eglence,içki,kulúp ve böyle apuk supuk konserlerle geçiren ,ahlaki,manevi,dini degerlerden bir haber ,yarin ölürken kelime i sehadet bile getirmeyi beceremiyecek gençlerimiz var maalesef....egitiminde,anayasininda degismesi lazim tamamen dinsiz,sapkin bir nesil meydana gelmeden.....
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