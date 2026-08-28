Yapay zeka açıkladı: Beşiktaş için olay Avrupa Ligi tahmini! Kaç puan alacağına kadar yazdılar...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kurasındaki rakiplerinin zorluluğu dikkatlerden kaçmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kurasındaki rakiplerinin zorluluğu dikkatlerden kaçmadı.
Yapay zekaya göre Avrupa Ligi'nde bu sezon en zor kurayı Beşiktaş çekti. Football Ranked'ın araştırmasında siyah beyazlıların toplayacağı puana ve ligi kaçıncı sırada tamamlayacağına da yer verildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar ligde Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Union SG (Belçika), Celtic (İskoçya), Crystal Palace (İngiltere), Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde toplayacağı puan "Elo" derecelendirmesine göre tahmin edildi. (Elo derecelendirmesi, iki rakip arasındaki göreceli güç ve yetenek seviyesini hesaplamak için kullanılan istatistiksel bir puanlama sistemidir.)
Yapay zeka destekli Football Ranked'ın çalışmasındai Avrupa Ligi'nin bu sezonki lig aşamasındaki en zor kurayı siyah beyazlıların çektiği tespit edildi. Beşiktaş'ın rakiplerinin ortalama gücünü 1712 Elo puanı olarak hesaplayan sistem, en zor eşleşmelere sahip takımları şöyle sıraladı:
1- Beşiktaş: 1712 2- Hapoel Beer Sheva: 1702 3- Omonia Nicosia: 1684 4- OFI: 1683 5- Celta Vigo: 1681 5- Sturm Graz: 1681
Öte yandan yapay zeka, Beşiktaş'ın oynayacağı 8 maç sonucunda toplayacağı puan hakkında da bir tahmin yürüttü ve siyah beyazlıların lig aşamasını 10.2 puanla tamamlayacağını öne sürdü. Yapay zekanın Beşiktaş hakkındaki maç maç puan tahmini şöyle:
Bayer Leverkusen (D): 0.47 Marsilya (E): 1.16 Union SG (E): 1.59 Celtic (D): 1.25 Crystal Palace (E): 1.06 Omonia (D): 1.61 Hoffenheim (D): 0.81 Hapoel Beer Sheva (E): 2.24
Yapay zeka, siyah beyazlıların bu puanla lig aşamasında 36 takım arasında 21. sırada yer alacağını ve son 16 play-off turuna kalacağını öngörüyor.
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