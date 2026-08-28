Sıcak gelişme: Yönetim atağa kalkacak: Okan Buruk'un isteği: Mutlaka alın!

Bugün itibarıyla Galatasaray'da kanat ve forvet konusunda hareketlilik var. Sarı-Kırmızılılar her iki bölgeyi de güçlendirecek. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk'un farklı bir isteği de bulunuyor. Ve bununla ilgili yönetimle de görüşme yaptığı öğrenildi.