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Sıcak gelişme: Yönetim atağa kalkacak: Okan Buruk'un isteği: Mutlaka alın!

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Sıcak gelişme: Yönetim atağa kalkacak: Okan Buruk'un isteği: Mutlaka alın!

Gelmeyen yıldız transferleri Okan Buruk'un keyfini kaçırırken, hoca sonunda fena patladı...

#1
Foto - Sıcak gelişme: Yönetim atağa kalkacak: Okan Buruk'un isteği: Mutlaka alın!

Şu anda Galatasaray'ın transfer gündeminde hücum hattına ağırlık verilmiş durumda... Ancak Teknik Direktör Okan Buruk, yönetimden farklı bir talepte de bulundu.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Yönetim atağa kalkacak: Okan Buruk'un isteği: Mutlaka alın!

Bugün itibarıyla Galatasaray'da kanat ve forvet konusunda hareketlilik var. Sarı-Kırmızılılar her iki bölgeyi de güçlendirecek. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk'un farklı bir isteği de bulunuyor. Ve bununla ilgili yönetimle de görüşme yaptığı öğrenildi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Yönetim atağa kalkacak: Okan Buruk'un isteği: Mutlaka alın!

Başarılı çalıştırıcının, takıma mutlaka bir stoper takviyesi gerektiğini söylediği belirtildi. Şu anda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı dışında oraya rahat şekilde yazılabilecek kimse yok... Bu ikilide sakatlık veya ceza gibi problemlerle karşılaşılırsa, işler iyice karışıyor.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Yönetim atağa kalkacak: Okan Buruk'un isteği: Mutlaka alın!

Yönetimin, savunma için U23'e uyan yabancılar ve yerli alternatifler arasında gidip geldiği belirtildi. Ancak stoper transferindeki formül kesinlikle kiralık olacak. Yeni savunmacıya bonservis ödenmeyecek. Çünkü paranın büyük bölümü, hücumdaki takviyeler için ayrıldı.

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