O şehre yıldırım düştü, 27 koyun telef oldu!
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 27 koyun telef oldu.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 27 koyun telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde bulunan bir koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede sürüdeki 27 koyunun telef olduğu belirlendi. (İLKHA)
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