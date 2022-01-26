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Yerel O şehre tam 53 yıl sonra kar yağdı!
Yerel

O şehre tam 53 yıl sonra kar yağdı!

Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl aradan sonra kar yağdı. Dolu ile karışık yağan kar nedeniyle ilçe kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 17:42:00 -
O şehre tam 53 yıl sonra kar yağdı!

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.
Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.
53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar, dışarı çıkarak kar topu oynadı. 10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

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