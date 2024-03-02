O şehirlere uyarı: Boşuna cam silmeyin araba yıkamayın!

İSTANBUL, Ankara, İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar için meteorolojik uyarı geldi. Yapılan açıklamada; Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor.

Bu illerde yaşayanların araba yıkamaması, cam silmemesi, dalından sebze/meyve yememesi uyarıları yapıldı. Meteorolojik kaynaklardan bugün için flaş bir uyarı yapıldı. Yapılan açıklama ise şu şekilde: "Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin."