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Gündem O şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Gündem

O şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 15:39:00 -
O şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini belirtti.

Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Batı Karadeniz’in doğusunda (Akçakoca- İnebolu arası) rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, aynı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi.

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