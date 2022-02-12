O şehirlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini belirtti.
Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıda şu ifadelere yer verildi:
Batı Karadeniz’in doğusunda (Akçakoca- İnebolu arası) rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Fırtınanın, aynı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi.