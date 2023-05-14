O şehirlerde 2 kişi sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Rize ve Trabzon’da sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti.
Rize ve Trabzon’da sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti.
Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı.
Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.
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Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.