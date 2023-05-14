O şehirde Yörükler, Efe kıyafetleriyle sandığa gitti
Aydın'da bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle oy kullandı.
Aydın'da bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle oy kullandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği üyesi bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.
Hıdırbeyli İlkokulunda sandık başına giden dernek üyelerine ilgi gösterdi. Dernek üyeleri oy kullanma işleminin ardından fotoğraf çektirdi.
Gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Sarı, "Biz Yörük ve efe torunları olarak milli kıyafetlerimizle oylarımızı kullandık, tercihlerimizi yaptık. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
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