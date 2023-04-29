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Yerel O şehirde yarın elektrik kesintisi olacak
Yerel

O şehirde yarın elektrik kesintisi olacak

Yeniakit Publisher
2023-04-29 17:54:00 -
O şehirde yarın elektrik kesintisi olacak

Mardin'in Derik ilçesinde Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Dicle EDAŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dikmen-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F 16 Denktaş fideri ana hattında özel müşteriler ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 30.04.2023 Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağı bidirildi.

Açıklamanın devamında, "Bu çalışmalar doğrultusunda Derik İlçesinden; Adak, Ahmetli, Alibey, Balova, Denktaş, Doğancı, Hayırlı, Kocatepe, Kuyulu, Çataltepe ve Çağıl Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek" denildi. (İLKHA)

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