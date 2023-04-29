O şehirde yarın elektrik kesintisi olacak
Mardin'in Derik ilçesinde Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Mardin'in Derik ilçesinde Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Dicle EDAŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dikmen-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F 16 Denktaş fideri ana hattında özel müşteriler ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 30.04.2023 Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağı bidirildi.
Açıklamanın devamında, "Bu çalışmalar doğrultusunda Derik İlçesinden; Adak, Ahmetli, Alibey, Balova, Denktaş, Doğancı, Hayırlı, Kocatepe, Kuyulu, Çataltepe ve Çağıl Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek" denildi. (İLKHA)