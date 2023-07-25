O şehirde termometreler 50 dereceyi gördü!

Sıcaklık rekorlarını elinde bulunduran Şırnak'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. Sokaklar boş kaldı.

Dünya genelinde mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Cizre'de hava sıcaklığı 50 dereceyi gördü. Sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar gündüz saatlerini evlerinde geçirirken esnaflar da kepenklerini akşam saatlerinde açıyor. 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta durdu.

Klimaların düzenli çalışmadığını belirten Cizreliler sıcaklardan dolayı sokakların boş kaldığını ve siftah yapamadıklarını aktardı.

Güneşte sıcaklığın daha da arttığını söyleyen Emrah Kömür, "Şu an termometlerimiz gölgede 49,7 dereceyi gösteriyor. Güneşte bu sıcaklık daha da yükseliyor. Bir deyim var cehennemin iki kapısı var biri Cizre'de diğeri Adana'dır. Boşuna denilmemiştir. Mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Bunu söylediğimiz zamanda da sıcaklıktan dolayı klimalar randuman vermiyor, çalışmıyorlar. Nasıl olacak bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Sıcaklardan dolayı cadde ve sokakların boş kaldığını söyleyen Abdullah Kurami, "Gördüğünüz gibi Cizre sıcağı 50 dereceyi görmüştür. Termometremiz 50 derecenin üstünü göstermediği için 50 dereceyle yetinmiştir. Şu an Cizre'nin merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi caddeler sıcaklıklardan dolayı bomboştur. Esnaflar saat 4'ten sonra ancak iş yerlerini açıyorlar. Bazen esnaflarımız siftah yapmadan dükkanlarını kapatıyorlar. Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor, alışveriş yapamıyor. Sıcaklardan dolayı serinlemek isteyenler var ama maalesef havuzlarımız yok, serinlemek isteyecekleri yerler yok." dedi. (İLKHA)

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