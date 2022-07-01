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Yerel O şehirde tarihi eser operasyonu: Depo Roma darphanesi gibi!
Yerel

O şehirde tarihi eser operasyonu: Depo Roma darphanesi gibi!

Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 751 adet sikke, tarihi eser nitelikli kitap ve tablo ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 17:08:00 -
O şehirde tarihi eser operasyonu: Depo Roma darphanesi gibi!

Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığının engellenmesine yönelik, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 751 adet sikke ele geçirildiği ifade edilirken, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “KOM Şube Müdürlüğü tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında icra edilen operasyonda, 2 bin 751 adet sikke, 568 adet tarihi eser niteliğinde obje, 5 adet tarihi eser nitelikli kitap, 4 adet tarihi eser nitelikli tablo, 3 adet el işlemeli kama, 5 adet tabanca, 2 adet tüfek, 3 adet şarjör ve 431 adet fişek ele geçirilmiş, yakalanan şüpheli şahıs hakkında 6136 SKM ile 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından yasal işlem başlatılmıştır.” denildi. (İLKHA)

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