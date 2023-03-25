  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdülhamid'in torunundan Fatih Erbakan'a olay çağrı: Yeniden Refah'taki o isimleri acilen temizlemeli

Kızılcık Şerbeti Ramazan ayında mide bulandırdı

Son fırsatı kaçırmayın! 25 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İslam Memiş yaz aylarındaki yeni rakamı duyurdu

ZAHA'nın teslimatlarına başlandı! Büyük gurur... Öyle bir özelliği var ki...

Kılıçdaroğlu'ndan skandal çıkış! Rezalet ki ne rezalet

"Erdoğan üniversite mezunu değil" diyen budalaları şapa oturtacak fotoğraflar

Dünyanın merakla beklediği TB3 SİHA ile ilgili bomba gelişme! Öyle bir özelliği var ki henüz hiçbir ülke bunu yapamadı

Dünyaya duyurdular! Rusya 11 füze ile vurdu

Meral Akşener'e büyük şok! Ha bu da sana dert olsun! Bakalım şimdi ne yapacak?

Binance'de parası olan yandı işlemler durdu! Bitcoin ise yeniden kritik seviyenin altında!
Yerel O şehirde salı gününden itibaren hava sıcaklığı 10 derece düşecek!
Yerel

O şehirde salı gününden itibaren hava sıcaklığı 10 derece düşecek!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 15:10:00 -
O şehirde salı gününden itibaren hava sıcaklığı 10 derece düşecek!

Önümüzdeki haftaya 19 dereceyi bulacak bir sıcaklıkla başlayacak İstanbul'da, çarşamba günü 9 derecenin görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 dereceye düşecek

Öte yandan Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunda ise 19 dereceleri bulan sıcaklıkların hafta içinde 9 dereceye kadar düşeceği bilgisi yer aldı. Açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23