O şehirde sağanak yağış taşkınlara yol açtı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gün boyu devam eden sağanak, taşkınlara ve yolların kapanmasına neden oldu.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gün boyu devam eden sağanak, taşkınlara ve yolların kapanmasına neden oldu.
Beyrut'ta aniden başlayan ve gün boyu süren yağmurun ardından, yetersiz altyapının da etkisiyle kentte olumsuzluklar yaşandı.
Başkentin özellikle sahile çıkan caddeleri, Beyrut Uluslararası Havalimanı ve kenti birbirine bağlayan tünel ve ana yol sele teslim oldu.
Giderlerinin kapanması nedeniyle tahliye edilemeyen yağmur suyu alt geçitleri doldurdu. Sivil savunma ekiplerine ait itfaiye ve vatandaşlara ait birçok araç su içinde kaldı.
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