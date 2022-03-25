O şehirde hırsızlık yapan 5 kişi hakkında tutuklama kararı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 açıktan hırsızlık, 4 evden, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 motosiklet ve 1 bisiklet hırsızlığı ile 1 yağma olayı olmak üzere toplam 15 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve adresleri belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, Nurdağı ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. (İLKHA)