  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG'a büyük ilgi, tam not aldı! Paycell altyapı kurdu TOGG dijitalden satıldı! Türkiye'nin yerli otomobili...

Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı

CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti

Netenyahu kana susamış! Operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi

Muharrem İnce'den sert cevap: Şerefsizlik!

AK Parti çalışıyor! CHP'li seçmenin yüzü gülüyor

Son dönemde 5 yılın stratejik Organik tarımda tüm fırsatlar büyük! Ortaya çıktı! Üreticisi mesaisine başladı

'Ahlak ve maneviyat' vurgusunun neresinden rahatsız oldun Sevilay?
Yerel O şehirde göl, akarsu ve su kanallarına girmek yasaklandı
Yerel

O şehirde göl, akarsu ve su kanallarına girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 09:20:00 -
O şehirde göl, akarsu ve su kanallarına girmek yasaklandı

Ardahan Valiliği, sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine can güvenliği dolayısıyla girilmesini yasakladı.

Ardahan Valiliği, sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine can güvenliği dolayısıyla girilmesini yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşmaktadır.

Bahsi geçen su yapılarının meskûn mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir.

Su yapıları yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir.

Ayrıca vatandaşlarımızın, 5442 sayılı il idaresi kanununun 66. maddesinde "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." hükmü gereğince idari işleme tabi tutulabileceklerini bilmeleri gerekmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşlarımızın, can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23