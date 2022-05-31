  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O şehirde 'et yiyen sarıkız' paniği! Zehri sinsice kana karışıyor
Yerel

O şehirde 'et yiyen sarıkız' paniği! Zehri sinsice kana karışıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden yılan paniğinden sonra bu sefer de Elazığ'da "et yiyen sarıkız" paniği yaşanıyor. Boyu 13 santimetreye kadar ulaşan örümcek, zehri nedeniyle korkutuyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 11:25:00 -
O şehirde 'et yiyen sarıkız' paniği! Zehri sinsice kana karışıyor

Baskil ilçesinde vatandaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti. Vatandaşlar detaylı baktığında örümceğin, halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur sarıkız olduğunu tespit etti. Vatandaşlar cep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti.

HAVA SICAKLIĞI ARTINCA ORTAYA ÇIKTI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mert mert

O örümcek zehirli değil yanlış habar olmuş zehirli diye görenler öldürecek ekolojik denge yanlış bilgi yüzünden bozuluyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay