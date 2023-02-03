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Yerel O şehirde doğal gaz patlaması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Yerel

O şehirde doğal gaz patlaması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olayda anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 10:33:00 -
O şehirde doğal gaz patlaması: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan doğal gaz kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada 65 yaşındaki Hanım Altınkaynak ile 41 yaşındaki oğlu Mikdat Çebi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis elipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan anne ve oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi. (İLKHA)

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