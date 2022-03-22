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Yerel O şehirde dev uyuşturucu operasyonu! 42 gözaltı
Yerel

O şehirde dev uyuşturucu operasyonu! 42 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 42 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 11:16:00 -
O şehirde dev uyuşturucu operasyonu! 42 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 42 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Konu hakkında Valilikten yapılan açıklamada, "Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı narkotik ekiplerince ilimiz genelinde 14-21 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 33 farklı uyuşturucu operasyonunda, 42 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Operasyonlarda, 284,61 gram metamfetamin, 66,03 grm eroin 7,96 gram sentetik kannabinoid, 3,46 gram esrar ve 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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