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Yerel O şehirde denize girmek yasaklandı!
Yerel

O şehirde denize girmek yasaklandı!

Yeniakit Publisher
2023-07-07 15:46:00 -
O şehirde denize girmek yasaklandı!

Şiddetli rüzgâr ve yoğun dalga nedeniyle yaşanabilecek can kayıplarının önlenmesi adına Kandıra'da denize girmek yasaklandı.

Şiddetli rüzgâr ve yoğun dalga nedeniyle yaşanabilecek can kayıplarının önlenmesi adına Kandıra'da denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rüzgârlı hava nedeniyle 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri denize girme yasağının uygulandığı aktarıldı.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi. (İLKHA)

 
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