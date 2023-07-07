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Yerel O şehirde Anne-oğulun cesedi kokunca...
Yerel

O şehirde Anne-oğulun cesedi kokunca...

Yeniakit Publisher
2023-07-07 09:53:00 -
O şehirde Anne-oğulun cesedi kokunca...

İzmir'de anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konak ilçesinde 6 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.

Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Kaynak: A.A

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