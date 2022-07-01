O şehirde 1 günde 352 araç trafikten men edildi

Gaziantep’in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde, gerçekleştirilen "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında kentin değişik noktalarındaki trafik denetimlerinde, 352 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce 24.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 1.699 ticari araç, 78 yük taşımacılığı yapan araç olmak üzere toplam 18.951 araç denetlenmiş, 2.780 sürücüye ve araç plakasına EDS üzerinden tespit edilen çeşitli ihlallerden, 1.208 sürücüye ve araç plakasına hız ihlali yapmaktan, 745 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 290 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 174 sürücüye ve araç plakasına trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 143 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.” denildi.

104 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “77 motosiklet sürücüsüne koruyucu başlık takmamaktan, 9 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 46 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 16 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 13 sürücüye tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında araç kullanmaktan, 4 sürücüye alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 2 sürücüye drift yaparak araç kullanmaktan, 533 sürücü ve araç plakasına da diğer ilgili trafik ihlallerinden olmak üzere cezai işlem uygulanmıştır. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen toplam 6 bin 229 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanmış, 352 araç trafikten men edilmiştir.” (İLKHA)