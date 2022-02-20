O şarkıyı dinlerken göbek de attın mı hafız yazar?

Tarkan’ın yeni çıkan “Geççek" şarkısına bir destek de Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar'da yazan "hafız" Mehmet Ocaktan'dan geldi. Geççek'i, "toplumun farklı kesimlerinin duygu dünyalarına dokunan, yaşadığımız dönemin ruh halini yansıtan müthiş bir buluş ve de fıkır fıkır bir şarkı" olarak nitelendiren Ocaktan, "Bu şarkı, içinde yaşadığımız sıkıntılı Türkiye atmosferinde hepimize iyi geldi" ifadelerini kullandı. İşte Ocaktan'ın "Geççek'i dinlerken masanın üzerine çıkıp göbek de attın mı" diye merak ettiren o yazısı:

"Tarkan’ın yeni çıkan “GEÇÇEK” şarkısını ilk çalınışından beş saat sonra dinledim. Müzik tercihi açısından çok tarzım olmamakla birlikte hayatımda ilk kez böylesine popüler bir şarkıyı coşkuyla dinliyorum. Galiba sosyal medya hayatımızın rengini, hatta zaman zaman yönünü değiştiren müthiş bir olgu…

Kişisel olarak başta caz ve rock olmak üzere çok farklı müzikleri dinlemek benim için her zaman ekmek, su ve hava kadar hayati bir öneme sahiptir desem yalan olmaz.

Biliyorum biraz abartılı oldu ama, eğer söz konusu şiir ve müzikse, abartılı coşkularım konusunda “elalem ne der” benzeri sözleri umursamayabilirim…

(...)

Müzik konusunda daha rafine beklentiler içinde olan birisi olarak müzikalite açısından değerlendirmeyi bir tarafa bırakarak söylemek gerekirse Tarkan’ın şarkısı, toplumun farklı kesimlerinin duygu dünyalarına dokunan, yaşadığımız dönemin ruh halini yansıtan müthiş bir buluş ve de fıkır fıkır bir şarkı…

Nitekim şarkının ilk seslendirilişinin üzerinden iki gün gibi kısa bir süre geçmesine rağmen şimdiden Youtube’da 10 milyonun üzerinde kişi izlemiş…

(...) Böyle durumlarda önemli olan şarkının toplumda nasıl bir karşılık bulduğudur. Şunu biliyoruz ki bu şarkı, içinde yaşadığımız sıkıntılı Türkiye atmosferinde hepimize iyi geldi…

Mesela ülkeye ilişkin umutlarını kaybeden ve gelişmiş dünyada gelecek arayışı içinde olan gençler, kısa süreliğine de olsa bu şarkıda durup kendilerini dinlemeyi isteyebilirler…

Ekonomik sıkıntıdan, adaletsizliklerden yorulan geniş kitleler şarkıdaki “Geççek geççek elbet bu da geççek” dizeleriyle umutlarına, hayallerine yaslanıp nefes almayı deneyebilirler.

(...) Geççek, geççek sabrın sonu selamettir…"