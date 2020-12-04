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Ekonomi "O şarkıcı ve müzisyenlere 1000 TL verilecek"
Ekonomi

"O şarkıcı ve müzisyenlere 1000 TL verilecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde geliri olmayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerine destek verileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:34:00 - 2020-12-04 21:37:19
"O şarkıcı ve müzisyenlere 1000 TL verilecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje planladıklarını söyledi.

Müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelen Bakan Ersoy, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yaptığımız görüşmelere istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde başvuru adını, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz. Toplanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek ve ocak ayı itibarıyla da projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız. Seyyanen kişi başı bin lira net ödeme olacak. Toplamda da 20-30 milyon civarında proje bedeli olacak."

Toplantıya katılan şarkıcı Candan Erçetin de projeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Biz onlara proje üreteceğiz, onlar da bize projenin bedelini ödeyecek. Burada üç meslek birliği olarak toplantı yaptık. Hepimizin farklı farklı projeleri var. En önemlisi kayıt dışı müzisyenleri kayıt altına alabilmek. Türkiye'de kaç müzisyen olduğunu sayısını bulabilmek bizim için çok önemli."

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Yorumlar

hülya

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