O rezil ağzınıza Diyanet'i almayın! Eşcinsel sapkın kamuoyuyla alay etti
Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren'in eleştirdiği eşcinsel sapkınlar, alay eder gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'na sığındı.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medyada iki eşcinsel sapkın evliliklerini ilan etti.
Sapkınların rezil paylaşımına tepki gösteren Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, kamuoyunu ortak tepki göstermeye davet etti.
Utanmadan dalga geçiyorlar!
Müdafa-i İslam Hareketi'nin çağrısından rahatsızlık duyan sapkınlar, dalga geçer gibi ifadeler kullandı.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan sapkın, sanki Diyanet, eşcinsel rezaleti destekliyormuş gibi şu ifadeleri kullandı:
Aşkolarım, size bir duyuru yapmak istiyorum. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı var. Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın resmi sayfası ve sosyal medya hesabı dışında hiçbir hocaya inanmayın, aldırış etmeyin.