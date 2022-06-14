O rezil ağzınıza Diyanet'i almayın! Eşcinsel sapkın kamuoyuyla alay etti

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Sosyal medyada iki eşcinsel sapkın evliliklerini ilan etti.

Sapkınların rezil paylaşımına tepki gösteren Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, kamuoyunu ortak tepki göstermeye davet etti.

Utanmadan dalga geçiyorlar!

Müdafa-i İslam Hareketi'nin çağrısından rahatsızlık duyan sapkınlar, dalga geçer gibi ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan sapkın, sanki Diyanet, eşcinsel rezaleti destekliyormuş gibi şu ifadeleri kullandı:

Aşkolarım, size bir duyuru yapmak istiyorum. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı var. Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın resmi sayfası ve sosyal medya hesabı dışında hiçbir hocaya inanmayın, aldırış etmeyin.