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Medya O rezalet TRT'yi çıldırttı! Ahlaksızlara prim vermeyip yayını kestiler
Medya

O rezalet TRT'yi çıldırttı! Ahlaksızlara prim vermeyip yayını kestiler

Yeniakit Publisher
2024-07-29 11:30:00 -
O rezalet TRT'yi çıldırttı! Ahlaksızlara prim vermeyip yayını kestiler

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Paris Olimpiyatları açılış törenini eleştirdi. Törenin LGBT geçit törenine dönüştüğünü belirten Aytuğ, TRT Spor'un bu sahnelere dayanamayarak yayını kestiğini yazdı. Aytuğ, Batı'nın ahlaki çöküşünü bu olayla ilişkilendirdiği yazısında şunları kaydetti:

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Paris Olimpiyatları açılış törenini eleştirdi. Törenin LGBT geçit törenine dönüştüğünü belirten Aytuğ, TRT Spor'un bu sahnelere dayanamayarak yayını kestiğini yazdı. Aytuğ, Batı'nın ahlaki çöküşünü bu olayla ilişkilendirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Dünya iki gün arayla iki büyük rezalete tanık oldu. Önce Gazze kasabı, artık "Yeni Hitler" dediğimiz, İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu, ABD Kongresi'nde yüzsüzce alkışlandı. Ardından Paris Olimpiyatları'nın açılışı adeta LGBT'nin geçit törenine dönüştürüldü. Meşale taşıyan transseksüeller, podyumda yürüyen sakallı, mini etekli homoseksüeller, çıplak vücudu maviye boyanmış zevk ve şarap tanrısı Dyonisos, vs... Öyle ki; TRT Spor kanalı bu rezalete daha fazla dayanamayıp, canlı yayını bir süreliğine keserek olimpiyatlarla ilgili paket programları yayınladı. Modern olimpiyatların mimarı Baron De Coubertin sembol olarak iç içe geçmiş halkaları dizayn ederken muhtemelen bunu kast etmemişti.

Peki olan bitene şaşırdım mı? Asla!.. Bence şu son bir kaç gün, Batı'nın ahlaki çöküşünün "miladı" değil, "malumun ilamı" oldu.

Bu arada sapkınlığı göndere çeken aynı Fransa, ülkeyi 4x100 yarışında temsil edecek bisikletçisi Sounkamba Sylla'nın baş örtüsü ile geçit törenine katılmasına izin vermedi. Sylla törene mecburen şapka takarak katılabildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Heyhat... Eskiden olimpiyatlar yapılırken savaşlara ara verilirmiş. Şu anda Gazze'de çocuklar katlediliyor, Rusya ile Ukrayna'nın askerleri birbirini boğazlıyor. Törende ise alay eder gibi Sen Nehri üzerindeki bir teknede sanatçılar dünyanın en barışçıl şarkısı Imagine'i seslendiriyorlardı. Gerçekten de barış, insanlık ve ahlak artık Batı'da sadece "hayal edilebilecek" erdemler..."

 

 

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