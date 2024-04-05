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Eğitim O provokatör görevden alındı! Boğaziçi safralarından kurtuluyor
Eğitim

O provokatör görevden alındı! Boğaziçi safralarından kurtuluyor

Yeniakit Publisher
2024-04-05 14:31:00 - 2024-04-05 14:39:44
O provokatör görevden alındı! Boğaziçi safralarından kurtuluyor

Geçmişte eğitim yuvası kimliğinden uzaklaştırılan ve malum zihniyetin karargâhı haline getirilen Boğaziçi Üniversitesi safralarından kurtuluyor. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vandallığın önde gelen isimlerinden olan ve aynı zamanda öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Cem Say’ın görevine son verildi.

Geçmişte Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerini “yasal olmasa da kitabına uydurduklarını” ve “istedikleri adamı seçtirdiklerini” aleni bir şekilde söylemekten çekinmeyen Say, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığını açıkladı. Türkiye’ye ikinci bir Gezi vandallığı yaşatmak isteyen Boğaziçili provokatörlerin başında gelen ve imam hatipliler ile başörtülü öğrencilere tahammül edemeyecek kadar hazımsız olan karanlık Oda TV yazarı Prof. Cem Say, bize müjde gibi gelecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

İŞİNİ(!) İYİ YAPIYOR

Rektör atamasını bahane ederek Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri kışkırtan 33 kişilik akademisyen kadrosunda yer alan ve akit’in defalarca kez maskesini düşürdüğü seküler provokatör Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kovulmasına şu kılıfı uydurdu: “Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla 'görevi iyi yapma suçu' işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam.”

MUKADDESATLA KAVGALI

Öte yandan İslam’a ve milletin mukaddes değerlerine mesafeli olan Say, 2014 yılında Şişli’de Talatpaşa Ortaokulu’nun sadece bir tek sınıfının, Feriköy İmam Hatip Ortaokulu’na bağlı İmam Hatip sınıfına çevrilmesine karşı gerçekleşen gösterilerde 28 Şubatçı bir refleksle ön sırada yer almıştı. Cem Say, Esra Mungan ve Gezi tutuklusu Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra Kavala’nın da aralarında bulunduğu 13 isimle birlikte ‘Başörtü serbestisinin asla gerçekleşmemesi ve kız öğrencilerin imam hatip okullarına alınmaması” için muhtıra niteliğindeki bir deklarasyona imza koyarak, tesettür hazımsızlığını gözler önüne sermişti.
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