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Dünya O polis 22 kez bıçaklanmış!
Dünya

O polis 22 kez bıçaklanmış!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 09:42:00 -
O polis 22 kez bıçaklanmış!

George Floyd'u öldüren eski polis Chauvin'in 22 kez bıçaklandığı ortaya çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna basarak ölümüne neden olan polis Derek Chauvin'i cezaevinde 22 kez bıçaklayan mahkum John Turscak'ın saldırıyı 1 aydır planladığı ortaya çıktı.

Minneapolis kentinde arabadan indirdiği siyah George Floyd'un boynuna dizleriyle bastırarak öldüren polis memuru Chauvin cezaevinde 22 kez bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan eski polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Floyd cinayetinin ardından 22 yıl hapse mahkum olan polis memuru Chauvin, tutulduğu Tucson hapishanesinde 24 Kasım'da saldırıya uğradı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bıçaklı saldırının eski bir Meksika mafya çetesi mensubu olanJohn Turscak tarafından düzenlendiği belirtildi.
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Turscak ilk ifadesinde saldırıyı 1 aydır planladığını ve yetkililerin zamanında yetişmemesi durumunda Chauvin'i öldüreceğini söyledi. Ancak daha sonra FBI ajanlarına konuşan mahkum öldürme kastının olmadığını ifade etti.

Beyaz olduğu belirtilen Turscak, gizli FBI muhbiri olarak çalışırken suç işlediğini itiraf etmesinden sonra 2001 yılında 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Siyahi olan Floyd, eski Minneapolis polis memuru Chauvin'in, 25 Mayıs 2020'de bir marketin önündeki caddede 9 buçuk dakika boyunca boynuna diziyle bastırmasının ardından hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları Floyd'un "Nefes alamıyorum" şeklindeki sesini videoya kaydetti.

George Floyd'un ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) sloganı altında büyük gösterilere yol açtı.

Chauvin'in bıçaklanması son beş ay içinde federal bir mahkuma yönelik ikinci yüksek profilli saldırı oldu. Temmuz ayında, spor doktoru Larry Nassar, Florida'daki bir federal cezaevinde bir mahkum arkadaşı tarafından bıçaklanmıştı.

Kaynak: Euronews

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