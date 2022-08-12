O piyasaya 1 ayda 250 milyar dolar giriş oldu!

Aylar süren düşüşten sonra kripto para piyasası yeşile büründü, piyasaya 30 gün içinde 250 milyar dolar giriş oldu.

Sıkıntıların bir süredir devam ettiği kripto para piyasasında, alım gücünün artmasına bağlı olarak piyasaya 250 milyar dolarlık para giriş oldu. Piyasa yeşile büründü. CoinMarketCap verileri gösteriyor ki geçtiğimiz ay 911 milyar dolar olan kripto para hacmi bugün itibariyle 1.13 trilyon dolar seviyesinde.

Kripto Para Piyasasına 30 Günde 250 Milyar Dolar Girdi

Kısa süre önce ABD’nin Temmuz 2022 enflasyon oranı açıklandı. Enflasyonun beklenenden daha olumlu bir seviyede gelmesinin ardından kripto para piyasasında da olumlu bir hava esmeye başladı. Enflasyon verisinin Haziran ayındaki yüzde 9.1’lik seviyeden yüzde 8.5’lik seviyeye indiğini belirtelim. Bu da kripto sektöründeki FUD’u azalttı.

Grafikte de göründüğü gibi kripto para piyasası hacmi, kendini 1 trilyonluk dolarlık psikolojik direncin üstüne atmış durumda. Bu durumda beklenenden iyi gelen enflasyon raporunun etkisi olduğunu belirtmek gerek. Hacmin 1 trilyon doları aşmasıyla beraber hacim verileri geçtiğimiz iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu miktarlar yakın dönemde yaşadığımız kripto boğasındaki 2 trilyon dolara ne kadar uzak olsa da kripto para piyasası adına adına oldukça umut verici.

Bu verilerle birlikte piyasa yeşile bürünmüş durumda. Piyasanın henüz yükseliş trendine girmiş olmasından bahsetmek ise hala güç olsa da umut verici göründüğünü söylemek lazım.

Bugün itibariyle Bitcoin (BTC) 24.500’ten işlem görürken bu fiyat düşüş sonrasındaki ayın ardından en yüksek fiyat. Ethereum’da (ETH) da ise durum benzer. Ethereum (ETH) bugün 1.800 dolar bandından işlem görmekte ve bu fiyat Bitcoin’de (BTC) de olduğu gibi düşüş sonraki ayın ardından en yüksek fiyat bölgesi. Ayrıca hem BTC’nin hem de ETH’nin gün içerisinde yükselişte olduğunu belirtmekte fayda var.