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Gündem O paylaşımı yapan AK partili, görevden oldu
Gündem

O paylaşımı yapan AK partili, görevden oldu

Sosyal medya hesabından hesabından CHP için "Bunları asmak şart" paylaşımı yapan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevinden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 19:54:00 -
O paylaşımı yapan AK partili, görevden oldu

Şanlıurfa'da Akçakale Belediye Başkan yardımcısı olan Navi Çokan, sosyal medya hesabından, "Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki" paylaşımı yaptı. Çokan bugün görevinden alındı.

"Tasvip etmemiz mümkün değildir"

Konuyla ilgili Akçakale Belediyesi'nden açıklama geldi.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyu gündeminde yeralan belediye personelimizin talihsiz beyanatı ile ilgili konu adli makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konu ile ilgili olarak adli makamların kararı beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin tasvip etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

ali

Sn abim çok doğru yazmış vatan hainine ne yapilirsa onu yazmış!neden görevden alındı?Bir sürü chpli akpartililere agir hakaretler tehditler etmedi mi?müslümanlara ibadetlere hakaret etmedi mi?kaçı görevden alindi?o abimiz göreve geri alinmazsa oy vermeyecegim!!!
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erhan

valla dogru söylemis ama her dogru her yerde söylenmez
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