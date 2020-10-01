  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji O özellik Twitter'da yayınlandı
Teknoloji

O özellik Twitter'da yayınlandı

Twitter, uzun süredir test ettiği bir özelliği tüm kullanıcılara yayınlamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 02:30:00 -
O özellik Twitter'da yayınlandı

Sosyal medya devi Twitter, 3 aydır test ettiği bir özelliği tüm kullanıcılara yayınlamaya başladı. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, içerikleri okumadan retweet etmeleri halinde bir uyarı mesajıyla karşılaşacak.

Twitter'ın yayınladığı yeni özellik, ilk olarak Android kullanıcıları için yayınlanmıştı. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, içerikleri okumadan retweet ederlerse içeriği okumaları için bir uyarı mesajı ile karşılaşıyorlardı.

Şirketin açıklamalarına göre sınırlı sayıdaki kullanıcıda test edilen özellik, başarılı sonuçlar verdi. Uyarı mesajıyla karşılaşan kullanıcılar, içerikleri eskisine göre yüzde 40 daha fazla açtı. Bununla birlikte retweet etmeden önce içeriği okuyanların oranı ise yüzde 33'lük bir artış gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
Ukrayna'dan Azerbaycan açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan Azerbaycan açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ''Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bu duruşumuz hiç değişmedi’’ dedi...
Solak mahallenin kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Osmanlı'ya saldırdı!
Gündem

Solak mahallenin kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Osmanlı'ya saldırdı!

Kendine 'sarı öküz' diyen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü rezalet yazısında Osmanlı’ya, tarikatlere, cemaatlere küstahça saldırd..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay