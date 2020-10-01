O özellik Twitter'da yayınlandı

Sosyal medya devi Twitter, 3 aydır test ettiği bir özelliği tüm kullanıcılara yayınlamaya başladı. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, içerikleri okumadan retweet etmeleri halinde bir uyarı mesajıyla karşılaşacak.

Twitter'ın yayınladığı yeni özellik, ilk olarak Android kullanıcıları için yayınlanmıştı. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, içerikleri okumadan retweet ederlerse içeriği okumaları için bir uyarı mesajı ile karşılaşıyorlardı.

Şirketin açıklamalarına göre sınırlı sayıdaki kullanıcıda test edilen özellik, başarılı sonuçlar verdi. Uyarı mesajıyla karşılaşan kullanıcılar, içerikleri eskisine göre yüzde 40 daha fazla açtı. Bununla birlikte retweet etmeden önce içeriği okuyanların oranı ise yüzde 33'lük bir artış gösterdi.