O namussuzlara efsane kapak: Tribünlerde bayrağımız yakılırken neredeydiniz alçaklar?

Ersoy Dede, tribünlerde bayrağımız yakılırken sessiz kalanların, PKK paçavraları açılırken sorun görmeyenlerin, aşağılandığımızda, küçümsendiğimizde bunu dert etmeyenlerin, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sırasında "Putin" diye slogan atılmasını dert etmesine çok şaşırdığını ifade etti. Dede, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı sırasında atılan "Putin" sloganlarının gündem olacağını elbette öngörmüştüm. Avrupa'da tam da beklediğim tepkiyi okudum... Taraftarımıza 'hasta' dediler... "Utanç verici" diye manşet attılar. "Fenerbahçe hem maçı hem de insanlığını kaybetti." diye yazdılar... Daha neler neler... Avrupa'nın bu tepkisini çok çok iyi anlıyorum. Fakat anlamadığım Türkiye'den yükselen ses... Daha açık söyleyeyim, tribünlerde bayrağımız yakılırken sessiz kalanların, PKK paçavraları açılırken sorun görmeyenlerin, aşağılandığımızda, küçümsendiğimizde bunu dert etmeyenlerin, "Putin" diye slogan atılmasına bu kadar takılması bana biraz sürpriz oldu.

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Olayları elbette kendi bağlamında değerlendirmek gerekir. Nasıl ve hangi şartlarda tepki gösterdi Fenerbahçe taraftarı? Dinamo Kiev'in golü sonrası bir oyuncunun tahrik eder biçimde yaptığı el hareketi ve tribünlerin abartılı tezahüratından sonra. Tartışmasız bir açık tahrik var yani ortada. Ve "Putin" diye slogan atılması o atmosferde verilebilecek en hafif tepki. Futbolun yüksek tansiyonu sırasında neler olmuyor ki? Cumhurbaşkanları, Başbakanlar hedefe konuluyor. Hakemlerin, futbolcuların uğradığı hakareti saymıyorum bile. Kulüp başkanları, teknik direktörler. Neler söylüyor insanlar neler. Denebilir ki "hakaret de kabul edilemez çirkindir, fakat bu defa ima edilen şey daha ağır"... Bir saniye. Lütfen sessizce şu aşağıdaki görsele bakar mısınız. Bu fotoğraf 2007'de Galatasaray'ın UEFA kupası grup elemelerinde karşı karşıya geldiği Panionios maçında çekildi. PKK paçavraları ve bu küstah tehditle sahadaki aslanlarımıza adeta meydan okudular... Bugün ortalığı ayağa kaldıranların sesi çıktı mı?... Bakın Avrupa'yı sormuyorum. Bizimkilerin sesi çıktı mı?...

Bunun gibi daha onlarca örnek verebilirim burada. Sayfayı kirletmeye gerek yok. Bayrağımız yakıldı, liderlerimiz yuhalandı, terör örgütü elebaşının posterleri asıldı tribünlere. Nelere maruz kaldık da ses etmedik. Daha yeni ya hu. Terörle mücadele eden bu uğurda şehit olan aslanlarımızı anmak adına attıkları golden sonra asker selamı veren futbolcularımıza ceza kesti UEFA... Şehit askerimizi anmamızı yasakladılar bizim kardeşim, sen neden bahsediyorsun!! Şimdi üç beş taraftar 'Putin' diye bağırmış da burada bize duyar kasıyorlar.

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Ayrıca bir not... Fenerbahçe ve Putin bir anlamda kader ortağıdır... Bakın emperyalistler, bu ülkede FETÖ eliyle; Rus büyükelçiyi öldürdü, Rus uçağını düşürdü, iki ülkeyi savaşın kıyısına getirdi, doğru mu? Aynı dönemde aynı güç merkezi Fenerbahçe'ye de operasyon çekiyordu. Dolayısıyla şimdi yine emperyalistlere karşı verdiği mücadelede Putin'i selamlamalarını da çok görmeyin..."