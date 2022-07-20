O namussuzlara anlayacakları dilden cevap! Bu ayardan sonra bir daha kendilerine gelemezler

Sokak röportajları ile bilinen ve "bankamatik faresi" olarak anılan Arif Kocabıyık, açık kalp ameliyatının anlatıldığı bir videoyu sosyal medyadan paylaşarak "15 Temmuz'da birisi uçağa kafa atar birisi açık kalp ameliyatı yapar ulan ne sahtekâr bu tipler ya" ifadelerini kullanmıştı. Kocabıyık’ın İslami giyiminden dolayı aşağılamaya kalktığı ve “sahtekâr” dediği kişinin ise Saint-Joseph Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu cerrah Salih Selman olduğu ortaya çıkmıştı. Star yazarı Esra Elönü, "Lütfen gövdenizin üzerindeki ot leğenini çıkarıp hücreleriniz ne kadarına yetiyorsa kısa süreliğine o gövdenin yerine bir beyin alın" diyerek Selman'ı eleştirenlere ayar verdi. Elönü, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Lütfen gövdenizin üzerindeki ot leğenini çıkarıp hücreleriniz ne kadarına yetiyorsa kısa süreliğine o gövdenin yerine bir beyin alın ve takın. Takmayı beceremiyorsanız güzel insanlardan yardım alın montaj ücreti almıyorlar. Bu arada tekrar ediyorum bana üslup dersi vermeye kalkmayın, makamlar ve rütbeler saygınlık ölçütüm değildir lakin iyi kalbin önünde eğilirim demiştim. İyi kalp kötü beyinle, iyi beyin kötü kalple kombinlenemez. Bu kağıdı hoşunuza giden cümlelerle donatmamı istiyorsanız beyninizi gider olarak kullanmaktan vazgeçin. Ya da kullanın bana ne sıçratmaktan vazgeçin diyelim !!

Su elektrik telefon faturası ödeme şartları internetin olup olmamasına bağlı olan, enlemesine yaşayıp boylamasına semiren şeyler, attığı her terde en ağır bedelin faturasını ödemiş sancısı olan dava insanlarına sıçramasın!

Dr. Salih Selman Saint Joseph mezunu, cerrah, hafız, üç dil bilen iyi kalpli bir baba eş. Zamanında neşteri önce kendi kalbine vurmuş "Hu dönüşü" yaşamış inandığı gibi yaşamaya, yaşadığına inanmaya, Rahmanın yolunda yürümeye; kalbini, ruhunu davasını vermiş bir güzel insan. Kalpler açmış, insanı içinden fethetmiş, kısacası her ameliyatta Yaradan'la kurduğu bağın dizlerinde büyütmüş imanını.

Dr. Salih Selman hocaya bir dokunsan bin hu işitirsin çünkü asla şikayet etmez. Dünyalık makamların heveslerin hayatların esiri olmayışı Allaha ne denli teslim olduğunun muhteşem bir delili değil midir? Yüzünde sabah ezanını bugün de kaçırmadım diyen bir mümin sevinci olan insanı sonu Dünyada biten hırslarınızla, nefretinizle asla üzemezsiniz.

Duydum ki Bir tane ya da bin tane bütün bütün nefret topağı organizmaların hedefindeymiş. Güldüm. Sarıklı ve cübbeli olduğu için bir gargaralık ağızların hedefinde oluşuyla şeref duydum. Bir gargaralık ağızların tükürük bezlerinin hedefinde olmasının sebebi inandığı gibi yaşamasıysa bu onun ruhunu şahlandırır bildim.

Peki Selman hoca ne yaptı.. Sessizce akmaya devam etti öyle bir akış ki tomografisini almadan ciğerlerinin beş para etmez olduğunu anlama hissiyatı meslek değil imanının ferasetiydi.

Söz konusu kendileri olunca kılığın kıyafetin demokratik bir hak olduğu konusunda kedi kuyruğunda teneke gibi höngürderler lakin inanan bir insanın hakkına gelince kusan balon olup böğürerek uçuşurlar.

Onun koruma duvarı takvası, sizin nefret yazılımlarınız o güvenlik duvarını delemez. Kalbinizin yerinde kaba et olduğu hususuna dikkat çekmek istiyorsunuz anlıyorum ama o nefretli kaba etiniz sizin hayat CV'niz. Gidin sizden o CV'yi isteyenlere teslim edin. Sıçrarsanız sıçratırım, hırlarsanız horlarım !

Böğürürseniz silecekleri açarım böğürtünüzü güvendiğiniz yerlere tıkarım .

Esmeye çalışırsanız güzel insanların yüzüne yüzüne, gürlerim.

Salih Selman hocanın tedavi merkezinde veteriner sedyesi yok,

O yüzden ayakta tedaviyi sevenleri yapıyor bilin istedim !!!"