O müstehcen video Mustafa Sarıgül'e mi ait? Abdulkadir Selvi, yaşananların sebebini açıkladı! Bakın neymiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül’ün olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan müstehcen videoyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Selvi, “CHP içindeki yarışta birilerini oyundan kesmek, birilerini denklem dışına itmek için şantaj-montaj kasetleri devreye sokuldu. Mustafa Sarıgül’e yapılan kaset operasyonunda olduğu gibi. Bu aslında Türk siyasetine yapılmış bir operasyondur. Bu Türk demokrasisine kurulmuş bir tuzaktır. Eğer Sarıgül olayında başarılı olurlarsa aynı yöntemleri parti içindeki diğer rakiplerine karşı da kullanacakları konusunda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yaşananların nedenini CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine dayandıran Selvi, “CHP’de nasıl olsa cumhurbaşkanlığını kazanacağız duygusu hâkim. O nedenle cumhurbaşkanlığı mücadelesi çok sert geçeceğe benziyor” diye yazdı.

Selvi, “Mustafa Sarıgül olayı ise yeni dönemde kirli bir savaşın ilk kurşunu olarak görülebilir. Bu dönemin sonunda cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP’de bir meydan savaşının yaşanacağı anlaşılıyor. Ama ondan önce ilk mücadele CHP Genel Başkanlığı üzerine verilecek” ifadelerini kullandı.

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