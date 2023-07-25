  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapıcıoğlu'nun Pişkin'in cenazesindeki üzüntü ve öfkesi kameraya böyle yansıdı!

Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İsveç mesajı!

Kılıçdaroğlu 'para alan gazetecileri biliyorum' dedi, ilk ses onlardan çıktı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması

İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması: Kısır siyasetiniz sizin olsun!

Devlet Bahçeli, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu: Resmen başlattık

Almanya'da üretildi: %100 performanslı BMW i5 geliyor! Çoktan kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var

Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı

Halk TV-CHP kavgasında son perde! Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'sansür' çıkışı
Yerel O müptezel serbest bırakıldı!
Yerel

O müptezel serbest bırakıldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 09:30:00 -
O müptezel serbest bırakıldı!

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin işyerine saldırıp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan maganda, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin işyerine saldırıp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan maganda, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dün, Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana gelerek, "Ülkenize gideceksiniz." dediği, işyerine saldırıp çalışanlara yönelik tehdit ve hakaret ettiği belirlenen Y.K. adlı müptezel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

HALKIN BU TEPKİLERİNİ ÇOK İYİ ANALİZ ETMEK LAZIM. HALKIMIZ NEDEN BU TEPKİYİ VERİYOR?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23