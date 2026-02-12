O mahalle nüfusuyla 6 ili geride bıraktı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi konumuna yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık mahallesi konumunu korudu.



Bu mahalle, bazı illerin toplam nüfusunu dahi aşarak zirvedeki yerini sürdürdü. Bölgedeki yeni inşaatlar ve yapılaşmaların etkisiyle nüfus artışının önümüzdeki dönemde de devam etmesi öngörülüyor.



Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olarak resmi kayıtlara girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları”nı duyurmuştu.



Bu verilere göre ülke nüfusu, 2024’teki 85 milyon 664 bin 944 seviyesinden geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı.



TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre ise Diyarbakır’ın toplam nüfusu 1 milyon 853 bin 356 olarak tespit edildi.



Bunun 935 bin 763 kişi erkek, 916 bin 593’ü kadın. Merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi ise, 160 bin 136 kişi nüfusuyla Türkiye’nin en yoğun mahallesi unvanını korudu. Bir önceki yıl 157 bin 422 olarak belirlenmişti.



İlçenin nüfusu ise 402 bin 275 kişi olarak kayıtlara geçti. Bağcılar Mahallesi, nüfus yoğunluğuyla 167 bin 531 Artvin, 138 bin 807 Gümüşhane, 85 bin 83 Tunceli, 82 bin 836 Bayburt, 90 bin 392 Ardahan ve 157 bin 363 nüfusuyla Kilis gibi illeri geride bıraktı.