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O magandanın cezası belli oldu!

Bursa'da üstü açık otomobilden havaya 20 el ateş açan magandaya bin 989 lira para cezası verildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 09:41
O magandanın cezası belli oldu!

Bursa'da üstü açık otomobilden havaya 20 el ateş açılması üzerine başlatılan soruşturmada, aracı kullanan kişiye bin 989 lira trafik cezası kesildiği, diğer şahsın ise şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Alaaddin Bey Mahallesi'nde üstü açık bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğünün görülmesi üzerine, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aracı kullanan kişinin M.Ç, havaya ateş eden kişinin ise M.H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Beşevler Sanayi Sitesi'nde 24 Temmuz 2016'da meydana gelen olayın şüphelilerinden M.Ç'nin 18 Temmuz'da Osmangazi Altınova Mahallesi'nde yakalandığı, cumhuriyet savcısının talimatı ile "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı, ehliyetsiz, aracı ile spin atmak ve saygısızca araç kullanmaktan ise bin 989 lira trafik cezası uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca, görüntülerde havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli M.H.K'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde cumhuriyet savcısının talimatı ile "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan şüpheli olarak ifadesinin alındığı da öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 09:41
  1. Bursa
  2. Antalya
  3. maganda
  4. havaya ateş açtı

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