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Sosyal Medya O maganda tutuklandı
Sosyal Medya

O maganda tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 09:08:00 -

Çatalca'da yol verme kriziyle bir başka sürücüyle tartışma yaşayan Hollanda plakalı aracın şoförü Berkan Ç, aşağı inerek saldırıya geçti. Tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan Berkan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da dün akılalmaz bir olay gündeme düştü.

Megakent’te her yeni günde bir trafik krizi yaşanıyor.

Çatalca’da meydana gelen olayın öznesi bu kez gurbetçi bir vatandaş.

Trafikte ilerleyen Hollanda plakalı aracın sürücüsü Berkan Ç.,Gökdeniz T. isimli sürücü ile yol tartışmasına başladı.

Tartışma giderek hararetlenirken, Hollanda plakalı sürücü, tartıştığı aracın önünü kesti ve aracından indi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hemen sonrasında ise öfke ile saldırıya geçti.

Küfürler savurdu, camı yumrukladı...

Gurbetçi, tartıştığı sürücünün aracını defalarca yumrukladı.

Tartıştığı araca peş peşe yumruklar savuran sürücünün ayrıca küfür ve hakaretler ettiği de görüldü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar gurbetçi sürücüyü sakinleştirmek istese de çare olmadı.

İstanbul Havadis isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre sürücü, bu kez de aracın aynalarından birini kırdı.

Şikayetçi oldu

Gündemde çokça konuşulan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre; Tartışma sonrasında Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği’ne giden Gökdeniz T., kayıt altına aldığı anları ekiplere ileterek şikayetçi oldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tutuklandı, cezaevine gönderildi

Bu kapsamda Berkan Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Berkan Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce mala zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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