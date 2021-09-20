O kızı kullanıp öldürdüler suçu bana atıyorlar! Umut yürüyüşü boynu bükük bitti

11 yıl önce Kocaeli’de üniversitede okurken HDP’lilerin kaçırarak terör örgütü PKK saflarına yolladığı kızı için 2 yıldır HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ve 13 Eylül’de İzmir’den Ankara’ya Umut Yürüyüşü başlatan acılı baba Mehmet Laçin, İzmir’e boynu bükük döndü. HDP Genel Merkezi önünde HDPKK’lı teröristler tarafından linç edilmeye çalışılan Laçin, Akit’e yaşadıklarını anlattı.

Kendileri öldürdü beni suçladılar

Kendi isteğiyle İzmir’e dönmediğinin altını çizen acılı baba, “Benim İzmir’e dönmemi uygun gördüler ben de yetkililere direnmedim. Ancak evladım için mücadeleme devam edeceğim. Ankara’ya geldiğimde HDP’nin önünde nöbet tutmakla ilgili gerekli yerlere başvurularımı yaptım. Mahkemelere dilekçelerimi verdim. Benim tek amacım kızıma sesimi duyurmaktı. Ankara’da HDP’nin Genel Merkezi önüne gittiğimde beni linç etmeye çalışanlar beni HDP İzmir İl Binası önünde 17 Haziran’da öldürülen HDP üyesi Deniz Poyraz’ın ölümü ile suçladılar. Kendi öldürdükleri masumları görmezden gelip bana katil diyorlar. O kişiyi kendileri kullandılar daha sonra da öldürdüler. O gün yaşanan olaylardan önce HDP İzmir İl Başkanlığı binası boşaltılmıştı. Bu tesadüf mü. Bence her şey ortada ama yine de beni suçlamaktan vaz geçmiyorlar” dedi.

Kızımı onlar götürdü onlar getirecek

HDP İzmir İl Başkanlığı binası önünde nöbetine devam etmek istediğini vurgulayan Laçin, “HDP’nin bu ‘Katil’ söyleminden sonra bana izin verilmiyor. Bu Deniz Poraz’ın ölümünden benim sorumlu tutulmam bunların bahanesi oldu. Bunların amacı beni ortadan kaldırmaktı. Olay yaşandıktan sonra HDP’nin vekilleri gelip, ‘Bu çadır burada olmasaydı, bu adam burada olmasaydı bu olay yaşanmazdı’ diye konuştular. Benim üzerimden devlete baskı yapmaya çalıştılar. Benim hâlâ çadırım il binası önünde duruyor. Ancak HDP Genel Merkezi’nde yaşanan olaylar yüzünden Emniyetimiz ‘Can güvenliğin tehlikede olduğu için HDP İzmir İl Binası önünde nöbet tutma. Git başka yerde nöbetini tut’ dedi. Benim orada nöbet tutmamın bir amacı var. Başka yerde nöbet tutmak ne anlam ifade edecek? Benim amacım kızımı kurtarmak. Onlar aldı kızımı, onlar geri verecek” ifadelerini kullandı.

İzmir’de de nöbet tutmaya izin vermiyorlar

Ankara’daki linç girişiminden sonra İzmir’e dönen baba Laçin, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde de nöbet tutmasına izin verilmediğini anlatarak, “Benim orada nöbet tutmamın bir amacı var. Başka yerde nöbet tutmak ne anlam ifade edecek?” dedi.

