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Gündem O kadın terör sevici çıktı
Gündem

O kadın terör sevici çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 11:34:00 -
O kadın terör sevici çıktı

Kadir Has Üniversitesi’nde mescide ayakkabısıyla girerek öğrencileri taciz eden Araştırma Görevlisi Dr. Zeliha Gizem Sayın’ın 2015’te terör örgütü PKK’ya destek verilen, devlete ‘katliam’ ve ‘kıyım’ iftirası atılan sözde barış bildirisinde imzası olduğu için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Din ve devlet düşmanları, üniversiteleri de karıştırmaya çalışıyor.

Mütedeyyin öğrencilere ve hocalara tahammül edemeyen, PKK’nın dilini kullanarak ülkenin bütünlüğünü hedef alan akademisyen maskeli provokatörlerden biri de Kadir Has Üniversitesi’nde kendisini gösterdi.

Provokasyona doymuyor

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Dr. Zeliha Gizem Sayın, mescide ayakkabıyla girip erkek öğrencilerle tartışmaya tutuştu. Sayın, öğrencilerin “Buraya ayakkabınızı çıkarıp girin” uyarısı karşısında öfkeye kapıldı ve bağırıp çağırmaya başladı. Mescidin önünün ayakkabılarla dolu olduğundan şikâyet eden Sayın’ın suç dosyası kabarık çıktı.

Sayın’ın 2015’te terör örgütü PKK’ya kol kanat gerilen, devlete ‘katliam’ ve ‘kıyım’ ithamında bulunulan sözde barış bildirisine imza attığı için gözaltına alındığı belirlendi.
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Üniversite, skandalla ilgili inceleme başlatırken YÖK’ün duruma müdahale etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Pavlov'un köpeği gibiler

Akit’e konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, mescide ayakkabıyla giren akademisyenin provokatif bir eyleme imza attığını aktardı. Akın, şunları söyledi: “Din karşıtları ibadet eden birini, imamı, kapalı kadını görünce öfkeye kapılıyor. Bunlar Pavlov’un deney köpeğini andırıyorlar. Bunların hâlleri psikiyatrinin konusu. Kadir Has Üniversitesi’nde karşı karşıya kaldığımız olay garip. Burada bir hocanın ibadethanede bulunan öğrencilerle tartıştığını müşahede ediyoruz. İbadethanenin önünün ayakkabılarla dolu olduğundan yakınıyor.Orada eğer bir Müslüman değil de Hristiyan, bir Yahudi, bir Budist ibadet etse ‘Güzel’ diyecekler. Tepki vermeyecek. Anlıyoruz ki emperyalist uşakları, İslami sembollere ve öğelere karşı koşullanmışlar. ‘Din’le alakalı bir şey duyunca çıldırıyorlar. Karşımızda hastalıklı beyinler var. Burada önemli olan YÖK’ün atacağı adım. YÖK, yönetmelik ya da bildiri ile okullarda dini ve milli öğelere karşı eylemde bulunulmasının önüne geçmeli.”

İslam ile ilim karşı karşıya değildir

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan da şunları kaydetti: “Bir akademisyen terör örgütünü koruyup kollayamayacağı gibi dini değerlere de saldıramaz. Burada ikisini birden yapan biri var. Akademisyen yanlış yapmıştır. İslam ilmi teşvik eder. Kur’an’da ‘Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu’ denir. Okumak emredilir. Yani İslam ile ilmi karşı karşıya görenler yanılıyor. İnanan birinin ilim almasına tahammül edilememesini anlamak ise mümkün değil. Üniversitelerde de ibadet edene saygı duyulmalı. Namaz kılınan, dua edilen yere ayakkabıyla girilmemeli.”

Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!
Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!

Gündem

Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!

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Yorumlar

Orhan İnan

Her gün dillendirdikleri diktatör kim ise şunlara bir ders verse de sağa sola kuduz gibi saldirmasalar. Utanmazlar..

asa

bosuna demiyoruz..bunlarin dun dedeleri hain bugun torunları kriptolu hain..... yarin daha da azacaklar...
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