O ittifak iki oy daha kaybetti... Mardin'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömeryan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömeryan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2016 yılında kahraman polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman şehitlerimize rahmetle."