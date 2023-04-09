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Yerel O ittifak iki oy daha kaybetti... Mardin'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Yerel

O ittifak iki oy daha kaybetti... Mardin'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-04-09 07:12:00 -
O ittifak iki oy daha kaybetti... Mardin'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömeryan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömeryan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılında kahraman polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman şehitlerimize rahmetle."

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