O ismin, bir kız çocuğuyla çıplak haldeki fotoğrafları çıktı! Muhalefete kötü haber

"Joe Biden'ın seçim vaadlerinden biri de, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmekti" hatırlatmasında bulunan Yakup Köse, muhalefetin umut bağladığı ABD Başkanı'nın son sapıklığını köşesine taşıdı. Köse, Star'daki ağızları açık bırakan yazısında şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim vaadlerinden biri de, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmekti. Biden niyetini şu sözlerle izhar etmişti: "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle."

O dönemde benim gibi birçok kişi sordu, "Yahu ABD'nin başkanlığına mı adaysın Türkiye'nin mi? Sen bataklığa düşmüş kendi ülkeni kurtar da Türkiye eksik kalsın!"

Başkan Erdoğan'ı iktidardan indirmekten bahseden Biden'ın zavallı hali ortada. Eline verilen kağıtlardaki komutlarla yaşıyor. Meselâ tuvalete mi gidecek, yardımcıları Biden'ın tuvalete girdiğinde tek tek neler yapacağını yazdıkları kağıdı Biden'a veriyorlar: "Kapıyı aç. Işığı yak. Kemerini çöz. Pantolonunu indir. Klozete otur..."

Mübalağa yaptığımı düşünenler olacaktır ama Türkiye'deki muhalefet adına üzgünüm lâkin umudunuz Biden'ın durumu bu. Geçen ay Biden'ın bir toplantıda yapacaklarının yazılı olduğu kâğıt medyada yayımlanmıştı. Hep beraber okuyalım: "Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin. Oturacaksın. Basın mensupları gelecek. Sen 2 dakika brifing vereceksin. Basın mensupları odadan çıkacak. Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak) Katılımcılara teşekkür edeceksin. Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın."

Türkiye'deki kör muhalefetin umudu Biden'ın rezil hali keşke bununla sınırlı kalsaydı. "Yaşlılık hâli" der mevzu bile yapmazdık. Velâkin Biden'ın tüm dünya rezil olmasının altında yatan sebep sapık olması. Yaptıklarının dünyadaki cezasını çekiyor.

Mâlûm seçim dönemi Biden hakkında hem tecavüzcü hem de pedofili olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaların gerçek olduğu geçen hafta medyada yayımlanan fotoğraflarla kesinleşti. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait iCloud hesabından sızan fotoğraf ve görüntülerde, Hunter Biden'ın kokain çektiği, fahişelerle fuhuş yaptığı ve küçük çocukları taciz ettiği görülüyor. Oğul Biden'ın arşivinde babası Joe Biden'ı bir kız çocuğuyla çıplak haldeki fotoğrafları da var!

Oğul Biden babasını iPad'in kişi listesine 'Pedofil Peter' adıyla kaydetmiş; babasını oğlundan daha iyi tanıyacak değiliz ya!

Türkiye'deki kör muhalefet, umutları Biden'ın sapık çıkmasıyla ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Kendi başlarına karar alamadıkları için, seçime aylar kala hâlâ adaylarını açıklayamadılar. Toplanıp toplanıp kısır yiyip dağlıyorlar. Biden'ın ekibi hayrına bir not kağıdı hazırlayıp Biden'ın eline verse de, Biden'ın da giderayak Türkiye'deki adayını açıklasa. Yoksa bunları bir şey yapacakları yok.

Erdoğan'ı indirmekten bahseden Biden pedofili sapkınlığından başkanlıktan indirilmek üzere; ilâhî takdir!.."